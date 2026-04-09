MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|Investmentbeispiel
|
09.04.2026 10:03:27
IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile 10,46 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 9,565 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96,22 EUR, da sich der Wert einer MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie am 08.04.2026 auf 10,06 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 3,78 Prozent.
Der Marktwert von MELIA HOTELS INTERNATIONAL betrug jüngst 2,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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