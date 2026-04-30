MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie

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WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718

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Hochrechnung 30.04.2026 10:03:37

IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie betrug an diesem Tag 6,82 EUR. Bei einem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,671 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.04.2026 159,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,89 EUR belief. Damit wäre die Investition 59,77 Prozent mehr wert.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL wurde am Markt mit 2,44 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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