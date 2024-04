IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr verdient

Am 18.04.2023 wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie bei 5,98 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investierten, hätten nun 167,224 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2024 auf 7,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 179,77 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +17,98 Prozent.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at