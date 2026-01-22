MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie

WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718

Rentables MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment? 22.01.2026 10:03:51

IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie betrug an diesem Tag 7,09 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 141,143 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie auf 7,43 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 047,99 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 4,80 Prozent vermehrt.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,63 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

