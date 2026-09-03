MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|Rentabler MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Einstieg?
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03.09.2026 10:04:02
IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen statt. Zum Handelsende standen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile an diesem Tag bei 7,89 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,674 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 9,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,97 EUR wert. Damit wäre die Investition 24,97 Prozent mehr wert.
MELIA HOTELS INTERNATIONAL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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