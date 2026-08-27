IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in MELIA HOTELS INTERNATIONAL gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,14 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 898,069 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 286,04 EUR, da sich der Wert einer MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie am 26.08.2026 auf 10,34 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 7,14 Prozent.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at