Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie
WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003
|Frühe Anlage
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02.07.2026 10:03:41
IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile an diesem Tag 9,05 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 104,728 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 913,39 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 01.07.2026 auf 15,31 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69,13 Prozent angewachsen.
Der Merlin Properties SOCIMI SA-Wert an der Börse wurde auf 9,50 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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