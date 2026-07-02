IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile an diesem Tag 9,05 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 104,728 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 913,39 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 01.07.2026 auf 15,31 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69,13 Prozent angewachsen.

Der Merlin Properties SOCIMI SA-Wert an der Börse wurde auf 9,50 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at