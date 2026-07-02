Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

Merlin Properties SOCIMI S.A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 02.07.2026 10:03:41

IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile an diesem Tag 9,05 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 104,728 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 913,39 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 01.07.2026 auf 15,31 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69,13 Prozent angewachsen.

Der Merlin Properties SOCIMI SA-Wert an der Börse wurde auf 9,50 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Merlin Properties SOCIMI S.A

mehr Nachrichten