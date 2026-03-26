IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers betrug an diesem Tag 9,86 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,147 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers auf 13,64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,41 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 38,41 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Merlin Properties SOCIMI SA eine Marktkapitalisierung von 7,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at