Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie
WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003
|Lukrative Merlin Properties SOCIMI SA-Investition?
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23.04.2026 10:03:25
IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem Merlin Properties SOCIMI SA-Papier statt. Der Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile betrug an diesem Tag 9,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 102,881 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 548,35 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers am 22.04.2026 auf 15,05 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 54,84 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Merlin Properties SOCIMI SA einen Börsenwert von 9,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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