IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie bei 10,67 EUR. Bei einem Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 937,207 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie auf 14,18 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 289,60 EUR wert. Damit wäre die Investition um 32,90 Prozent gestiegen.

Merlin Properties SOCIMI SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,91 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at