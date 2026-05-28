Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

Merlin Properties SOCIMI S.A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

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Merlin Properties SOCIMI SA-Performance 28.05.2026 10:03:14

IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.05.2023 wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier 7,61 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,141 Merlin Properties SOCIMI SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 200,66 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Anteils am 27.05.2026 auf 15,27 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 100,66 Prozent.

Jüngst verzeichnete Merlin Properties SOCIMI SA eine Marktkapitalisierung von 9,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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