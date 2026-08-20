IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Einstiegs gewesen.

Am 20.08.2023 wurde das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile letztlich bei 7,92 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,626 Merlin Properties SOCIMI SA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 175,63 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 19.08.2026 auf 13,91 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 75,63 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Merlin Properties SOCIMI SA zuletzt 8,75 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at