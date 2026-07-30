IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Investment gewesen.

Am 30.07.2021 wurden Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,46 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 10,571 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.07.2026 153,28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,50 EUR belief. Damit wäre die Investition 53,28 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Merlin Properties SOCIMI SA bezifferte sich zuletzt auf 9,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at