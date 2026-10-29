Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

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WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

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Merlin Properties SOCIMI SA-Investment im Blick 29.10.2026 10:03:33

IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie Investoren gebracht.

Das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 10,30 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97,087 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 119,42 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Anteils am 28.10.2026 auf 11,53 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,94 Prozent.

Merlin Properties SOCIMI SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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