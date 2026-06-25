Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

Merlin Properties SOCIMI S.A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

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Rentable Merlin Properties SOCIMI SA-Anlage? 25.06.2026 10:04:10

IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier bei 7,57 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Merlin Properties SOCIMI SA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 132,100 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.06.2026 auf 15,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 080,58 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 108,06 Prozent.

Zuletzt verbuchte Merlin Properties SOCIMI SA einen Börsenwert von 9,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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