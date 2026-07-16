Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

Merlin Properties SOCIMI S.A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

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Merlin Properties SOCIMI SA-Anlage im Blick 16.07.2026 10:03:23

IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11,41 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert, befänden sich nun 87,642 Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 313,76 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 15.07.2026 auf 14,99 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,38 Prozent angewachsen.

Der Merlin Properties SOCIMI SA-Wert an der Börse wurde auf 9,26 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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