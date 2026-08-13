Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie
WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003
|Lohnendes Merlin Properties SOCIMI SA-Investment?
|
13.08.2026 10:03:44
IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit Merlin Properties SOCIMI SA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie an diesem Tag bei 12,94 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert, befänden sich nun 772,798 Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 14,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 251,93 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12,52 Prozent.
Der Börsenwert von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich jüngst auf 9,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merlin Properties SOCIMI S.A
Analysen zu Merlin Properties SOCIMI S.A
Aktien in diesem Artikel
|Merlin Properties SOCIMI S.A
|14,45
|-0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.