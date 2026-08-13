Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

Merlin Properties SOCIMI S.A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

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Lohnendes Merlin Properties SOCIMI SA-Investment? 13.08.2026 10:03:44

IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit Merlin Properties SOCIMI SA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie an diesem Tag bei 12,94 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert, befänden sich nun 772,798 Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 14,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 251,93 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12,52 Prozent.

Der Börsenwert von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich jüngst auf 9,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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