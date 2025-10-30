IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merlin Properties SOCIMI SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie bei 11,66 EUR. Bei einem Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,763 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile wären am 29.10.2025 1 166,38 EUR wert, da der Schlussstand 13,60 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 16,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Merlin Properties SOCIMI SA bezifferte sich zuletzt auf 7,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at