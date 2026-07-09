Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

Merlin Properties SOCIMI S.A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

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Frühe Anlage 09.07.2026 10:03:25

IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merlin Properties SOCIMI SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie bei 9,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,749 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 157,80 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers am 08.07.2026 auf 14,68 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,80 Prozent gesteigert.

Merlin Properties SOCIMI SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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