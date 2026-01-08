Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie
WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003
|Frühe Anlage
08.01.2026 10:03:26
IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merlin Properties SOCIMI SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,89 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,549 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.01.2026 auf 12,83 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 444,01 EUR wert. Mit einer Performance von +44,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich zuletzt auf 7,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
