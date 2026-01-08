Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

Merlin Properties SOCIMI S.A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 08.01.2026 10:03:26

IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merlin Properties SOCIMI SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,89 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,549 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.01.2026 auf 12,83 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 444,01 EUR wert. Mit einer Performance von +44,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich zuletzt auf 7,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Merlin Properties SOCIMI S.A

mehr Nachrichten