WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

Lohnende Merlin Properties SOCIMI SA-Investition? 15.01.2026 10:03:27

IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merlin Properties SOCIMI SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,88 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investierten, hätten nun 1 269,841 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 758,73 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers am 14.01.2026 auf 12,41 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,59 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Merlin Properties SOCIMI SA betrug jüngst 6,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

