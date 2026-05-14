IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile 9,43 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 106,045 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 14,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 553,55 EUR wert. Damit wäre die Investition um 55,36 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Merlin Properties SOCIMI SA betrug jüngst 9,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at