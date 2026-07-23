Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie
WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003
|Rentable Merlin Properties SOCIMI SA-Anlage?
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23.07.2026 10:03:24
IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 8,51 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 175,779 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 813,05 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 22.07.2026 auf 15,15 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,13 Prozent gesteigert.
Alle Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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