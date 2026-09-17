Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

Merlin Properties SOCIMI S.A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

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Rentable Merlin Properties SOCIMI SA-Investition? 17.09.2026 10:03:26

IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Merlin Properties SOCIMI SA-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 8,10 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 123,533 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (12,55 EUR), wäre die Investition nun 1 550,34 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,03 Prozent vermehrt.

Merlin Properties SOCIMI SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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