IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Merlin Properties SOCIMI SA-Investment eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Merlin Properties SOCIMI SA-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,85 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert, befänden sich nun 1 015,744 Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 263,08 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 16.08.2023 auf 8,14 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17,37 Prozent verringert.

Merlin Properties SOCIMI SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at