IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Naturgy Energy eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Naturgy Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Naturgy Energy-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,45 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 692,042 Naturgy Energy-Aktien. Die gehaltenen Naturgy Energy-Papiere wären am 17.07.2023 18 519,03 EUR wert, da der Schlussstand 26,76 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 85,19 Prozent erhöht.

Der Naturgy Energy-Wert an der Börse wurde auf 25,81 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at