IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Naturgy Energy-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 26,16 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,226 Naturgy Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 30,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 162,08 EUR wert. Mit einer Performance von +16,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Naturgy Energy jüngst 28,40 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at