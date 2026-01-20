IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Naturgy Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Naturgy Energy-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,76 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 50,607 Naturgy Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.01.2026 auf 25,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 295,55 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 295,55 EUR entspricht einer Performance von +29,55 Prozent.

Der Börsenwert von Naturgy Energy belief sich zuletzt auf 22,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at