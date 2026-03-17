IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Naturgy Energy-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Naturgy Energy-Papier bei 21,01 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Naturgy Energy-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,760 Naturgy Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 121,85 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Anteils am 16.03.2026 auf 25,60 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 21,85 Prozent vermehrt.

Naturgy Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,72 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at