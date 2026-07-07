IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Naturgy Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Naturgy Energy-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,290 Naturgy Energy-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 232,79 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Anteils am 06.07.2026 auf 27,22 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23,28 Prozent gesteigert.

Naturgy Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at