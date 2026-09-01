IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Naturgy Energy-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Naturgy Energy-Papier an diesem Tag 21,97 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,552 Naturgy Energy-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,09 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Papiers am 31.08.2026 auf 29,46 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,09 Prozent.

Jüngst verzeichnete Naturgy Energy eine Marktkapitalisierung von 27,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at