Naturgy Energy Aktie

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WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314

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Naturgy Energy-Investment im Blick 27.10.2026 10:03:29

IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Naturgy Energy-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Naturgy Energy-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 22,57 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hat, hat nun 443,066 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (30,54 EUR), wäre das Investment nun 13 531,24 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 35,31 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Naturgy Energy bezifferte sich zuletzt auf 28,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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