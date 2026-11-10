IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Naturgy Energy-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,80 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Naturgy Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 37,313 Naturgy Energy-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (29,84 EUR), wäre die Investition nun 1 113,43 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,34 Prozent erhöht.

Naturgy Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at