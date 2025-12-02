Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Profitable Naturgy Energy-Anlage?
|
02.12.2025 10:03:57
IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Naturgy Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 02.12.2015 wurde das Naturgy Energy-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,38 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 49,080 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.12.2025 auf 26,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 303,56 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30,36 Prozent.
Insgesamt war Naturgy Energy zuletzt 23,14 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Naturgy Energymehr Nachrichten
Analysen zu Naturgy Energymehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Naturgy Energy
|26,48
|0,00%