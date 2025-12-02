Naturgy Energy Aktie

Naturgy Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314

Profitable Naturgy Energy-Anlage? 02.12.2025 10:03:57

IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Naturgy Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Naturgy Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Am 02.12.2015 wurde das Naturgy Energy-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,38 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 49,080 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.12.2025 auf 26,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 303,56 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30,36 Prozent.

Insgesamt war Naturgy Energy zuletzt 23,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

