Vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 17.11.2023 wurde die Naturgy Energy-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,98 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 370,645 Naturgy Energy-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 319,50 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Papiers am 16.11.2026 auf 30,54 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 13,19 Prozent.

Zuletzt verbuchte Naturgy Energy einen Börsenwert von 28,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at