IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Naturgy Energy-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,74 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Naturgy Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 563,698 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.01.2026 auf 25,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 622,32 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,22 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Naturgy Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 24,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at