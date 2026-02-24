IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Naturgy Energy-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Naturgy Energy-Aktie an diesem Tag 15,62 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 6,402 Naturgy Energy-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.02.2026 165,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,80 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,17 Prozent zugenommen.

Am Markt war Naturgy Energy jüngst 24,78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

