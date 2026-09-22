Naturgy Energy Aktie

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WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314

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Lukrativer Naturgy Energy-Einstieg? 22.09.2026 10:03:35

IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Naturgy Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Am 22.09.2023 wurden Naturgy Energy-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26,66 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,751 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 109,90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,30 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,90 Prozent erhöht.

Naturgy Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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