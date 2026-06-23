Naturgy Energy Aktie

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WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314

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Naturgy Energy-Anlage unter der Lupe 23.06.2026 10:04:02

IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Naturgy Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Naturgy Energy-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Naturgy Energy-Papier bei 27,42 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 364,697 Naturgy Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Naturgy Energy-Anteile wären am 22.06.2026 10 423,05 EUR wert, da der Schlussstand 28,58 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,23 Prozent erhöht.

Der Naturgy Energy-Wert an der Börse wurde auf 26,44 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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