IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Naturgy Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Naturgy Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 14.07.2016 wurden Naturgy Energy-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Naturgy Energy-Papier bei 18,09 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Naturgy Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 552,944 Naturgy Energy-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28,64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 836,33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,36 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Naturgy Energy zuletzt 25,98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at