Naturgy Energy Aktie

Naturgy Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 14.07.2026 10:03:55

IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Naturgy Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Naturgy Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 14.07.2016 wurden Naturgy Energy-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Naturgy Energy-Papier bei 18,09 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Naturgy Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 552,944 Naturgy Energy-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28,64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 836,33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,36 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Naturgy Energy zuletzt 25,98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Naturgy Energy

mehr Nachrichten

Analysen zu Naturgy Energy

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Naturgy Energy 28,80 0,98% Naturgy Energy

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit schwacher Tendenz -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten tiefer. In Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen