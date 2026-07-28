Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Rentable Naturgy Energy-Investition?
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28.07.2026 10:03:44
IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Naturgy Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Naturgy Energy-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Naturgy Energy-Anteile bei 27,76 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Naturgy Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 36,023 Naturgy Energy-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 072,05 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Papiers am 27.07.2026 auf 29,76 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 7,20 Prozent vermehrt.
Alle Naturgy Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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