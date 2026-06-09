Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Naturgy Energy-Investment
|
09.06.2026 10:04:08
IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Naturgy Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Naturgy Energy-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21,78 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Naturgy Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,591 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.06.2026 auf 28,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,51 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,51 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Naturgy Energy einen Börsenwert von 26,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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