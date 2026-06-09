Naturgy Energy Aktie

Naturgy Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Naturgy Energy-Investment 09.06.2026 10:04:08

IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Naturgy Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Naturgy Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Naturgy Energy-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 21,78 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Naturgy Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,591 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 08.06.2026 auf 28,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,51 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,51 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Naturgy Energy einen Börsenwert von 26,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Naturgy Energy

mehr Nachrichten

Analysen zu Naturgy Energy

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Naturgy Energy 29,04 1,26% Naturgy Energy

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: ATX sehr fest -- DAX höher -- Börsen in Fernost letztlich weitestgehend erholt - Nikkei und KOSPI ziehen an
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen Gewinne. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen