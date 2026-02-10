IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Naturgy Energy-Investment verdienen können.

Am 10.02.2023 wurde die Naturgy Energy-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Naturgy Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 38,462 Naturgy Energy-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Naturgy Energy-Papiere wären am 09.02.2026 1 014,62 EUR wert, da der Schlussstand 26,38 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1,46 Prozent.

Naturgy Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at