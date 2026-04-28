IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Naturgy Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit Naturgy Energy-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Naturgy Energy-Anteile bei 26,16 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,823 Naturgy Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.04.2026 104,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,40 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 104,74 EUR, was einer positiven Performance von 4,74 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Naturgy Energy belief sich jüngst auf 25,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at