IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Naturgy Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Naturgy Energy-Aktien verdienen können.

Die Naturgy Energy-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,86 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 372,301 Naturgy Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 692,48 EUR, da sich der Wert eines Naturgy Energy-Papiers am 01.06.2026 auf 28,72 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,92 Prozent angezogen.

Alle Naturgy Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at