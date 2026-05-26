Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Rentables Naturgy Energy-Investment?
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26.05.2026 10:03:47
IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Naturgy Energy-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Naturgy Energy-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Naturgy Energy-Anteile bei 26,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 38,168 Naturgy Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.05.2026 gerechnet (29,72 EUR), wäre die Investition nun 1 134,35 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,44 Prozent.
Der Naturgy Energy-Wert an der Börse wurde auf 27,51 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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