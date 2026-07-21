IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Naturgy Energy von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Naturgy Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Naturgy Energy-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,663 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (28,76 EUR), wäre das Investment nun 105,35 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,35 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Naturgy Energy belief sich zuletzt auf 26,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at