Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Hochrechnung
|
13.01.2026 10:03:41
IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit Naturgy Energy-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Naturgy Energy-Anteile an diesem Tag bei 26,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,846 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.01.2026 97,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,40 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 2,31 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Naturgy Energy belief sich zuletzt auf 22,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Naturgy Energy
|25,18
|-1,02%
