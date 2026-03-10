Naturgy Energy Aktie

WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314

Langfristige Investition 10.03.2026 10:03:35

IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Naturgy Energy-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 10.03.2023 wurden Naturgy Energy-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Naturgy Energy-Anteile betrug an diesem Tag 26,05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 383,877 Naturgy Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,96 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 581,57 EUR wert. Damit wäre die Investition um 4,18 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Naturgy Energy bezifferte sich zuletzt auf 23,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

