Naturgy Energy Aktie
WKN: 853598 / ISIN: ES0116870314
|Langfristige Investition
|
10.03.2026 10:03:35
IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 3 Jahren bedeutet
Am 10.03.2023 wurden Naturgy Energy-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Naturgy Energy-Anteile betrug an diesem Tag 26,05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 383,877 Naturgy Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,96 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 581,57 EUR wert. Damit wäre die Investition um 4,18 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Naturgy Energy bezifferte sich zuletzt auf 23,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!