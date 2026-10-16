Red Electrica Aktie
WKN DE: A2ANA3 / ISIN: ES0173093024
|Red Electrica SA-Investment im Blick
|
16.10.2026 10:03:30
IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: Hätte sich eine Red Electrica SA-Kapitalanlage von vor 3 Jahren gelohnt?
Vor 3 Jahren wurden Red Electrica SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,09 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,627 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 14,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,01 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 0,99 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Red Electrica SA belief sich jüngst auf 8,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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